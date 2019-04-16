На "ТИБО-2019" белорусские риэлторы представили проекты по цифровой трансформации своей деятельности

Современное общество вступило в эпоху промышленной революции Industry 4.0, продвигающую массовое внедрение кибернетики в производство и обслуживание человеческих потребностей. В Беларуси активно реализуется концепция цифрового государства, цифровой экономики и электронного правительства (или сокращенно Е-правительства). Ключевым нормативным правовым актом, определяющим содержание цифровой трансформации государства, стал Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 г. № 8 "О развитии цифровой экономики". Согласно ему цифровая трансформация стала стратегической политикой нашего государства.

В рамках прошедшей на днях Международной специализированной выставки "ТИБО-2019" Союз компаний по реинжинирингу риэлторской деятельности, компания ООО "Мультилистинговая система", совместно с партнерами из РУП "Национальный центр электронных услуг" и Белорусского государственного технологического университета представили свои решения по использованию услуг Е-правительства на отечественном рынке недвижимости. Среди них вниманию заинтересованных лиц и организаций были предложены такие инновационные продукты как информационный ресурс (ИР) "Электронный реестр договоров на оказание риэлторских услуг" и софт-платформа "Автоматизированное рабочее место агентства недвижимости (АРМ)". По мнению ведущих экспертов рынка, благодаря этим инструментам может произойти настоящий прорыв в области взаимодействия Е-правительства и реального сектора экономики, связанного с многомиллионной аудиторией потребителей риэлторских услуг.

Для начала проанализируем ситуацию на рынке недвижимости Республики Беларусь. Владимир Давидович, руководитель группы компаний "Твоя столица", член экспертного совета Союза компаний по реинжинирингу риэлторской деятельности, в своем докладе "Цифровая трансформация риэлторской деятельности с поддержкой Е-правительства и развитием цифровой инфраструктуры рынка" приводит очень интересные цифры.

Инфраструктуру риэлторской деятельности в стране образуют 140 частных и государственных компаний: 94 − в Минске, 36 − в областных центрах, 10 − в районах. Как видим, в регионах сфера практически не развита. Общая численность сотрудников риэлторских организаций – более чем 3 500 человек. По существующим оценкам, инфраструктура за год оказывает услуги почти 130 тыс. человек, около 50 крупным девелоперам, взаимодействует с банковской и страховой инфраструктурами. Для того, чтобы обслужить своих потребителей, риэлторским компаниям необходимо осуществить в год более 150 тыс. запросов бумажных документов. Сейчас для оформления договора риэлтоеры должны сделать ряд запросов в различные инстанции – Национальное кадастровое агентство (НКА), МВД, ЖКХ, медучреждения (об отсутствии/наличии психоневрологического, наркологического, туберкулезного учета), Минюст, Минкульт, нотариальные бюро и так далее. Помимо всего вышеупомянутого в год риэлторские компании на обработку запросов тратят более 300 тыс. часов рабочего времени и около 2,5 млн рублей.

Среди проблем, которые поможет решить цифровая трансформация риэлторской деятельности, Владимир Давидович выделяет низкую защиту персональных данных граждан, высокие затраты в начале риэлторской деятельности и ее высокие операционные расходы, отсутствие четкой системы участия бизнеса в развитии государственных информационных ресурсов, в том числе и в области их монетизации, проблемы взаимодействия между профессиональными участниками рынка и структурами, в нем задействованными, непрозрачность работы некоторых риэлторских организаций, непонимание потребителями сути и ценности риэлторской деятельности. Проблем много, но, если упростить их понимание, можно выделить две основных – устаревшее законодательство и технологическая отсталость, царящие на белорусском рынке недвижимости. И если для решения второй уже сегодня сделано ряд шагов инициативными представителями рынка риэлторских услуг (составлена дорожная карта по цифровизации отрасли), то первая никак не решается. Так, к примеру, в Постановлении Министерства юстиции Республики Беларусь от 01.06.2009 №42 прописано: "Книга должна быть пронумерована, прошнурована риэлторской организацией и скреплена подписью начальника (его заместителя) и печатью главного управления юстиции областного, Минского городского исполнительных комитетов по месту нахождения риэлтерской организации". И это в то время, когда весь мир семимильными шагами переходит к полностью цифровым системам регулирования экономики. Да и не только экономики. Например, соседняя Эстония даже стала первой страной в мире, где приговоры в суде будет выносить компьютер с искусственным интеллектом. Как совсем недавно сообщило Министерство юстиции этой страны, внедрение новой технологии планируется начать до конца 2019 года.

Как отмечает один из авторов электронного реестра договоров на оказание риэлторских услуг Сергей Шавров, доцент Белорусского государственного технологического университета, кандидат технических наук, во всем мире риэлторская деятельность повсеместно переходит к цифровым технологиям. Он приводит пример Финляндии, где регистрация договоров по купле-продаже недвижимости в единой государственной электронной системы происходит в течении нескольких секунд. Причем регистрацию проводит риэлтор самостоятельно, подготовив предварительно договор совместно с адвокатами клиентов, минуя такое звено как нотариус. Сергей Шавров ссылается и на российский опыт по созданию специализированных IT-платформ. Среди прочего в России существует платформа "Цифровая ипотека" или E-credit. Она позволяет получить решение о выделении ипотеки на приобретение недвижимости в течении 15 минут. В Беларуси же эта процедура занимает несколько недель. Более того, сама платформа отправляет все необходимые документы по сделке в Росреестр. Вся операция по приобретению жилья и регистрации сделки в России может занять не более суток. А в Беларуси от 5 дней и более.

"Мировая тенденция сейчас такова, что информационно-посреднические услуги в области недвижимости населению и юридическим лицам оказываются через информационно-коммуникационные технологии. И это не проекты, а практика. Риэлторы в данном случае стоят между гражданами и электронным правительством. Почему именно риэлторы? Все очень просто. Они работают с активами, которые очень дорого стоят. Недвижимость – это не апельсины на рынке. Риски сделать ошибку очень велики. Риэлторы – это часть мощной инфраструктуры рынка, в которую входят застройщики, банки, страховые компании, оценщики и так далее. Они людям помогают в передаче прав. Для того чтобы максимально снизить возможные риски и удешевить процесс, риэлторы во всем мире действуют через электронное правительство. И именно к этому мы сейчас идем и в Беларуси", – говорит Сергей Шавров.

Что же все-таки такое – реестр договоров на оказание риэлторских услуг и автоматизированное рабочее место агентства недвижимости? "Реестр договоров – это информационный ресурс, который служит для регистрации договоров о сделках в сфере недвижимости. Это "оцифровка" журналов зарегистрированных договоров, которые сейчас ведет каждое агентство недвижимости", – такое определение дает Сергей Руднев, первый заместитель директора Национального центра электронных услуг.

Реестр договоров разрабатывает Национальный центр электронных услуг на платформе ОАИС – общегосударственной автоматизированной информационной системы, которая позволит для наполнения реестра получать онлайн-сведения из других информационных ресурсов, интегрированных с ОАИС. На момент сдачи реестра, а он намечен на июнь 2019 года, будет обеспечено автоматическое взаимодействие с НКА, МВД, МНС. При дальнейшей же интеграции с ОАИС других информационных систем иных ведомств, реестр договоров также получит к ним доступ. "Сегодня с ОАИС интегрированы 26 информационных ресурсов, но для целей реестра договоров нужны только 3 из них, другие необходимые для риэлторского сообщества пока отсутствуют в ОАИС", – отмечает Сергей Руднев.

Работа над проектом началась в июле 2017 года, когда в Национальный центр электронных услуг обратились представители Союза компаний по реинжинирингу риэлторской деятельности с предложением о разработке реестра договоров, предназначенного для оказания электронных услуг потребителям в сфере риэлторской деятельности и оборота недвижимого имущества. Был определен функционал создаваемого реестра договоров, включающий в себя: регистрацию нового договора на оказание риэлторских услуг; обращение в государственные информационные ресурсы, интегрированные с ОАИС, для получения сведений, необходимых для уточнения и (или) исполнения зарегистрированного договора; внесение изменений в информацию ранее зарегистрированного договора; исполнение или расторжение ранее зарегистрированного договора; получение сведений из реестра договоров; протоколирование действий, осуществленных в реестре договоров, а также в отношении государственных информационных ресурсов, интегрированных с ОАИС.

В 2019 году Союз компаний по реинжинирингу риэлторской деятельности, ООО "Мультилистинговая система", РУП "Национальный центр электронных услуг" и Белорусский государственный технологический университет подписали дорожную карту по цифровой трансформации риэлторской деятельности в Республике Беларусь. План мероприятий поделен на три этапа и расписан до 2025 года. Разработка реестра договоров – это только первый этап.

"Национальный центр электронных услуг поддерживает стремление профессионального сообщества риэлторов к цифровой трансформации своей деятельности, реализации инновационного проекта, который обеспечит доступность информации на рынке риэлторских услуг для всех категорий потребителей с использованием механизмов электронного правительства", – говорит Сергей Руднев.

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – это название второго продукта, тесно взаимодействующего с реестром договоров. АРМ разрабатывается не Национальным центром электронных услуг, а сторонней организацией для Союза компаний по реинжинирингу риэлторской деятельности.

АРМ представляет собой многофункциональный комплекс, важнейшими составляющими которого станут взаимодействие с реестром договоров и интерфейс для пользователя. То есть конечный пользователь – риэлтор – будет получать данные из реестра договоров через интерфейс АРМ. Сам по себе реестр договоров невидим для конечного пользователя, не имеет внешнего интерфейса, взаимодействует с АРМ по технологии "система-система" и служит хранилищем договоров и проводником к другим информационным ресурсам, интегрированным с ОАИС. А в АРМ будут обеспечены механизмы доступа пользователей, уровни этого доступа, разграничение прав пользователей (агент-риэлтер-руководитель) и так далее.

И, в заключении о том, какие преимущества для белорусского рынка недвижимости принесет его цифровая трансформация.

Во-первых, будут созданы условия для развития сферы риэлторских услуг. По расчетам специалистов, при внедрении ИР "Реестр договоров" и софт-платформы АРМ затраты риэлторской организации по подготовке (оформлению) документов, связанных с осуществлением сделки с объектом недвижимости, снизятся по каждой сделке минимум на 220 белорусских рублей, что при соответствующих изменениях в законодательстве постепенно приведет и к снижению стоимости услуги для конечного потребителя.

Во-вторых, расширятся возможности для малого бизнеса в сфере риэлторских услуг в целом, и в регионах в частности. Услуга станет более доступной для населения, а инфраструктура – более развитой. Снижение прямых и косвенных издержек позволит уменьшить себестоимость оказываемых риэлторских услуг, увеличить производительность труда и, как следствие, увеличить их объем. Предполагается, что ежегодное количество сделок с участием риэлторских организаций будет увеличено на 15–20%. Налоговые поступления в бюджет будут увеличиваться пропорционально увеличению числа сделок, и прирост, по мнению инициаторов проекта, составит в среднем 1,5–2 млн белорусских рублей в год.

В-третьих, при реализации проекта будет создана четкая и прозрачная система отслеживания всех платежей за получение информации из государственных информационных ресурсов, интегрированных с ОАИС. Предполагается, что прямые платежи в адрес государственных органов за предоставление информации из государственных информационных ресурсов при среднем количестве сделок с участием профессиональных легально работающих участников рынка в месяц по стране составят около 84 тыс. белорусских рублей. За год эта сумма может составить около 1,008 млн белорусских рублей. И при увеличении сделок эта цифра будет иметь тенденцию к росту.

В-четвертых, возникнут все предпосылки по ликвидации "серого" сегмента на рынке риелторских услуг. Пока объем "серого" рынка по некоторым оценкам доходит до 50% и имеет тенденцию к росту. Основой для развития данного сегмента является работа по устаревшим правилам на бумажных носителях, не позволяющая его контролировать в системе онлайн. При внедрении ИР "Реестр договоров", распространении его на весь рынок и закреплении обязательности использования при осуществлении риэлторской деятельности, предполагается, что "серый" сегмент ликвидируется практически сразу. За счет цифровизации сферы риэлторских услуг исчезнут предпосылки, поддерживающие работу "серого" сегмента, что позволит, исходя из предполагаемого его объема, увеличить налоговые поступления в бюджет примерно на 10–13 млн рублей в год.

Татьяна Недерева-Архипец, руководитель риэлторской компании "СмартРиэлт", председатель Союза компаний по реинжинирингу риэлторской деятельности так характеризует совместный проект риэлторского сообщества, государственных организаций и белорусских ученых: "Электронный реестр договоров и автоматизированное рабочее место — это часть инфраструктуры рынка недвижимости, которые позволят сделать качественный скачок в развитии риэлторских услуг в стране и станут первым этапом цифровой трансформации нашей отрасли. Инициатива профессиональных участников рынка недвижимости служит основой глубоких изменений и учитывает интересы потребителей и государства. В частности, реестр решает такую важную государственную задачу, как защита и охрана персональных данных наших граждан, доступ к которым риэлторы имеют в силу своей профессиональной деятельности. Союз горд, что стал инициатором данных изменений. Мы уверены, что эти проекты, к тестированию которых мы приступаем уже в апреле, станут важным этапом развития электронного правительства в Республике Беларусь".

Авторы инициативы считают, что реализация только первого этапа проекта "Краткосрочная перспектива" (переход к риелторским услугам с поддержкой Е-правительства) позволит быстро увеличить среднегодовые поступления в бюджет на сумму около 11–14 млн рублей, а также создаст предпосылки для ежегодного роста поступлений (с учетом развития данной сферы услуг) на сумму около 2,7–3,2 млн рублей.

Александр КАРАБЛИКОВ, БЕЛТА

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