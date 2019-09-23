23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На торжества к 30-летию Белорусского Экзархата приглашены представители поместных церквей, сообщил журналистам Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приглашали представителей Русской православной церкви, украинской, польской и литовской. Будем надеяться, что они приедут к нам на торжества. Ожидаем приезд председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона. Ожидается, что от украинской церкви приедет митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин, а также митрополит Виленский и Литовский Иннокентий и епископ Польской православной церкви, - рассказал митрополит Павел. - Будем надеяться, что вместе с нашими верующими людьми мы будем воздавать славу, хвалу и благодарение Богу за то, что имеем возможность жить в мире и согласии, общаясь друг с другом, с государственной властью и представителями других конфессий".

Торжества по случаю 30-летия Белорусского Экзархата пройдут в Минске 28-29 сентября. 28 сентября в 18.00 в Свято-Духовом кафедральном соборе будет совершено праздничное всенощное бдение. Центральным событием торжеств станет Божественная литургия, которая будет совершена 29 сентября в 10.00 на площади перед Свято-Духовым кафедральным собором. Ожидается, что в богослужении примет участие Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Затем на площадках перед Свято-Духовым кафедральным собором и Духовно-образовательным центром пройдет концерт хоровых коллективов и будет развернута православная выставка-ярмарка. Вечером в концертном зале "Верхний город" состоятся церемония гашения памятного почтового конверта и праздничный концерт.

Торжества пройдут по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.-0-