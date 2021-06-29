На ЦТ по белорусскому языку 100 баллов набрали 40 абитуриентов

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сто баллов на централизованном тестировании по белорусскому языку набрали 40 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Результаты ЦТ по белорусскому языку уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ.

"Сто баллов набрали 40 человек", - сказал Юрий Миксюк. По его словам, 4 человека показали нулевой результат.

Сдавать ЦТ по белорусскому языку планировали 17,9 тыс. человек, на экзамен не пришли 779 абитуриентов.

Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 16 июня с испытания по белорусскому языку. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. человек. Следующее ЦТ пройдет 30 июня. Абитуриенты протестируют свои знания по химии.-0-