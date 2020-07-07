На ЦТ по белорусскому языку 100 баллов набрали 78 абитуриентов

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 100 баллов на централизованном тестировании по белорусскому языку набрали 78 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Результаты ЦТ по белорусскому языку уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ. "В целом абитуриенты достаточно успешно справились с тестом. В этом году гораздо больше стобалльников - 78 человек, в прошлом году их было 42. То есть тест вполне для абитуриентов доступный", - сказал Юрий Миксюк.

По его словам, два человека показали нулевой результат.

Сдавать ЦТ по белорусскому языку планировали 18,6 тыс. человек, на экзамен не пришли чуть более 6% абитуриентов.

Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 25 июня с испытания по белорусскому языку. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. человек. Следующее ЦТ - по химии - пройдет 8 июля.-0-