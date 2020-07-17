На ЦТ по физике три абитуриента набрали 100 баллов

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На централизованном тестировании по физике три абитуриента набрали 100 баллов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Результаты ЦТ по физике уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ. "В этом году 100 баллов набрали три абитуриента, в 2019-м их было 15. Нулевой результат показали 19 человек, в прошлом году таких абитуриентов было 11", - рассказал Юрий Миксюк.

ЦТ по физике проходило 10 июля. Сдавать его планировали около 20 тыс. человек. Из зарегистрированных не явились 6% абитуриентов. Не прошел по медпоказаниям один человек. Удаленных за нарушения нет.

16 июля завершился основной этап централизованного тестирования. Тот, кто не попал на тестирование в основные дни по уважительной причине, сможет пройти испытание в резервный день. Для этого нужно пройти перерегистрацию. Она завершается сегодня. При этом комиссия будет рассматривать каждый случай и принимать решение индивидуально. В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. На их базе и будет проходить тестирование.

Резервные дни централизованного тестирования: 19 и 21 июля - белорусский и русский языки, 19 и 23 июля - обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, Всемирная история (новейшее время).

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, - с 29 июля. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. человек.-0-