На ЦТ по химии 100 баллов набрали 24 абитуриента

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 100 баллов на централизованном тестировании по химии набрали 24 абитуриента, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"На 100 баллов написали 24 человека. Четыре человека показали нулевой результат", - рассказал Юрий Миксюк. Результаты ЦТ уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ.

Сдавать ЦТ по химии планировали более 10,5 тыс. абитуриентов. На испытание не явился 651 человек.

Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 16 июня с белорусского языка. Последнее испытание по основному графику по всемирной истории (новейшее время) прошло 8 июля. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. человек. -0-