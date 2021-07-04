На ЦТ по обществоведению 100 баллов набрали 19 абитуриентов

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 100 баллов на централизованном тестировании по обществоведению​ ​набрали​ 19 ​абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"На 100 баллов написали 19 человек. 16 абитуриентов показали нулевой результат", - рассказал Юрий Миксюк.

Результаты ЦТ по обществоведению уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ.

Сдавать ЦТ по обществоведению​ планировали около 13 тыс. абитуриентов. На испытание не явились 826 человек.

Централизованное тестирование в Беларуси стартовало 16 июня с испытания по белорусскому языку. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. человек. Следующее ЦТ -​ ​по географии пройдет​ 6 июля.-0-