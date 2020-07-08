На ЦТ по русскому языку 100 баллов набрали 27 абитуриентов

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 100 баллов на централизованном тестировании по русскому языку набрали 27 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Результаты ЦТ по русскому языку уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ. "В этом году 100 баллов на централизованном тестировании по русскому языку набрали 27 абитуриентов, в прошлом их было 36. На этот раз стобалльников несколько меньше, но вместе с тем абитуриенты в целом лучше справились", - рассказал Юрий Миксюк.

По его словам, 19 человек показали нулевой результат, в прошлом году таких было примерно столько же - 17.

В этом году ЦТ по русскому языку проходило в два дня - 26 и 27 июня. Сдавать его планировали около 52,7 тыс. абитуриентов. Из зарегистрированных в первый день не явились 3,6%, во второй - 8% абитуриентов.

Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тыс. человек. Следующее ЦТ - по физике - пройдет 10 июля.-0-