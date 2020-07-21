На ЦТ по всемирной истории 6 абитуриентов набрали 100 баллов

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На централизованном тестировании по всемирной истории (новейшее время) 6 абитуриентов набрали 100 баллов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"В этом году 100 баллов набрали 6 абитуриентов, в 2019-м их было двое. Нулевой результат, как и в прошлом году, никто не показал", - рассказал Юрий Миксюк. Испытание проходило 16 июля. Сдавать его планировали около 1,2 тыс. человек. Из зарегистрированных не явились 13,5% абитуриентов. Удаленных и не прошедших по медпоказаниям не было.

Как сообщалось, основной этап централизованного тестирования завершился 16 июля. У того, кто не попал на испытание в основные дни по уважительной причине, есть возможность пройти его в резервные. 19 и 21 июля испытания уже прошли, 23-го - третий заключительный резервный день для сдачи ЦТ.

Централизованное тестирование в резервные дни начинается, как и в основные, в 11.00. Условия для абитуриентов созданы такие же. Соблюдено социальное дистанцирование. Перед началом испытания проводится инструктаж абитуриентов. Им в очередной раз напоминают, за какие нарушения могут удалить из аудитории. Всего на испытание в резервные дни зарегистрировались 1335 человек.

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, - с 29 июля.-0-