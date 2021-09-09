9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На уборке урожая два молодых водителя перевезли более 4 тыс. т зерна, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, руководитель проекта "Молодежь за урожай!" Владислав Дубицкий.

"На сегодня в уборочной кампании задействованы 282 молодежных экипажа. Из них уже определились 216 тысячников, десять двухтысячников, два трехтысячника, - рассказал Владислав Дубицкий. - Кроме того, на уборке трудятся 211 молодых водителя. Из них 173 перевезли по 1 тыс. т и более намолоченного зерна, 40 - более чем по 2 тыс. т, десять - более чем по 3 тыс. т, два - более чем 4 тыс. т зерна".

Всего молодежные экипажи намолотили на сегодня более 590 658 т зерна, а молодые водители перевезли более 369 970 т.

На полях в каждом регионе чествуют молодых лидеров и вручают им дипломы и вымпелы. Территориальные организации БРСМ также направляют родителям ребят благодарственные письма.

Республиканский проект "Молодежь за урожай!" стартовал 12 июля. Это своеобразные соревнования между молодыми комбайнерами и водителями, занятыми на уборке зерна и зернобобовых культур. Традиционно проект включает две номинации - "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Предусмотрена комплексная информационная кампания на официальных интернет-ресурсах БРСМ, в группах молодежной организации в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2021 и #роднаенароднае.

Молодежный проект реализуется БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия и других заинтересованных. Он способствует повышению национальной продовольственной безопасности, популяризации сельскохозяйственного труда и профессий аграрного профиля, закреплению молодежи на селе.-0-