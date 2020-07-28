На уборке урожая определились четыре молодежных экипажа-тысячника

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На уборке урожая в Беларуси определились четыре молодежных экипажа-тысячника, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета БРСМ Александра Луговская.

"На сегодняшний день в уборочной кампании задействованы 448 молодежных экипажей. Из них уже определились четыре тысячника. Кроме того, на уборке трудятся 384 молодых водителя. Из них 15 уже перевезли 1 тыс. т и более намолоченного зерна", - рассказала Александра Луговская.

На полях в каждом регионе организованы чествования молодых лидеров с вручением победителям дипломов и вымпелов. Территориальные организации БРСМ также направят родителям ребят благодарственные письма.

Александра Луговская напомнила, что БРСМ выступает организатором республиканского проекта "Молодежь - за урожай!". Соревнования проходят в номинациях "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Проект предусматривает комплексную информационную кампанию на официальных интернет-ресурсах БРСМ, а также в группах молодежной организации в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2020, #малаяродина.-0-