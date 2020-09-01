1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На уборке урожая определились два молодежных экипажа-четырехтысячника, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета БРСМ Александра Луговская.

"На сегодня в уборочной кампании задействованы 213 молодежных экипажей. Из них уже определились 317 тысячников, 38 двухтысячников, 4 трехтысячника и 2 четырехтысячника. Кроме того, на уборке трудятся 136 молодых водителей. Из них 234 уже перевезли 1 тыс. т и более намолоченного зерна, 56 - более 2 тыс. т, 10 - более 3 тыс. т и 2 - более 4 тыс. т, - рассказала Александра Луговская. - В лидерах - молодежный экипаж Леонида Алексеенко и Сергея Колбасова из СПФ "Заозерье" ОАО "Витебский мясокомбинат", намолотивший 4166 т зерна. Среди молодых водителей лучшим является Павел Тихонов из ОАО "Амкодор-Шклов", который перевез 4541 т зерна. К слову, он не первый год на жатве и в 2019-м выиграл конкурс "Молодежь - за урожай".

На полях в каждом регионе чествуют молодых лидеров и вручают им дипломы и вымпелы. Территориальные организации БРСМ также направят родителям ребят благодарственные письма.

Александра Луговская напомнила: БРСМ выступает организатором республиканского проекта "Молодежь - за урожай!". Соревнования проходят в номинациях "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Проект предусматривает комплексную информационную кампанию на официальных интернет-ресурсах БРСМ, а также в группах молодежной организации в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2020, #малаяродина.-0-