На уборке урожая определились два молодежных экипажа-тысячника

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На уборке урожая в Беларуси определились два молодежных экипажа-тысячника, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

"На сегодняшний день в уборочной кампании задействованы 609 молодежных экипажей. Из них уже определились два тысячника: в Могилевской и Брестской областях. Кроме того, на уборке трудятся 528 молодых водителей. Из них 36 уже перевезли 1 тыс. т и более намолоченного зерна. Больше всего водителей-тысячников в Минской (14) и Брестской (11) областях", - рассказала Юлия Зинкевич.

На полях в каждом регионе организованы чествования молодых лидеров с вручением победителям дипломов и вымпелов. Территориальные организации БРСМ также направят родителям ребят благодарственные письма.

Юлия Зинкевич напомнила, что союз молодежи - организатор республиканского проекта "Молодежь - за урожай!". Соревнования проходят в номинациях "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Победителями станут первые экипажи-тысячники и водители, занявшие призовые места в трудовом соревновании по итогам уборочной кампании.

Важная составляющей проекта "Молодежь - за урожай!" - комплексная информационная кампания на официальных интернет-ресурсах БРСМ, а также в группах молодежной организации в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2019, #малаяродина. Цель проекта - повышение производительности труда молодых тружеников села, занятых на уборке урожая, поощрение их трудовой инициативы и популяризация сельскохозяйственного труда.-0-