24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На уборке урожая определились три молодежных экипажа-трехтысячника, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета БРСМ Александра Луговская.

"На сегодня в уборочной кампании задействованы 533 молодежных экипажа. Из них уже определились 278 тысячников, 24 двухтысячника и три трехтысячника. Кроме того, на уборке трудятся 332 молодых водителя. Из них 217 уже перевезли 1 тыс. т и более намолоченного зерна, 50 - более 2 тыс. т, шесть - более 3 тыс. т и два - более 4 тыс. т, - рассказала Александра Луговская. - В лидерах - молодежный экипаж Леонида Алексеенко и Сергея Колбасова из СПФ "Заозерье" ОАО "Витебский мясокомбинат", намолотивший 3860 т зерна. Среди молодых водителей лучшим является Денис Гнилозуб из ОАО "Городилово" Минской области, который перевез 4120,8 т зерна".

На полях в каждом регионе чествуют молодых лидеров и вручают им дипломы и вымпелы. Территориальные организации БРСМ также направят родителям ребят благодарственные письма.

Александра Луговская напомнила: БРСМ выступает организатором республиканского проекта "Молодежь - за урожай!". Соревнования проходят в номинациях "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Проект предусматривает комплексную информационную кампанию на официальных интернет-ресурсах БРСМ, а также в группах молодежной организации в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2020, #малаяродина.-0-