23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На уборке зерновых определились два молодых водителя-четырехтысячника, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи", координатор проекта Александра Луговская.

"По поступившей сегодня в республиканский штаб по координации деятельности уборочной кампании информации, на уборке задействованы 632 молодых водителя. Из них 205 уже перевезли 1 тыс. т и более намолоченного зерна. В их числе 19 двухтысячников: в Брестской области - 6, Минской - 5, Могилевской - 4, Витебской - 2, Гродненской и Гомельской - по одному, а также шесть трехтысячников: в Минской и Могилевской - по два, Гродненской и Гомельской - по одному. Определились и два молодых водителя-четырехтысячника - оба в Могилевской области. В частности, больше всех по стране перевез молодой водитель ОАО "Амкодор-Шклов" Павел Тихонов - 4644 тыс. т зерна", - рассказала Александра Луговская.

Кроме того, сейчас на уборке задействованы 758 молодежных экипажей, больше всего - в Витебской и Минской областях (184 и 154 соответственно). Из них 142 молодежных экипажа намолотили 1 тыс. т и более зерна. В их числе 13 двухтысячников: в Брестской и Минской областях - по 4, Витебской - 3, Могилевской - 2, а также один трехтысячник - в Витебской области. Лидером стал механизатор Глубокского комбикормового завода Сергей Зеленкевич, который намолотил 3622 тыс. т зерна. Всего молодежные экипажи намолотили 539 187 тыс. т зерна", - отметила завотделом проектной деятельности.

Как сообщалось, союз молодежи организует республиканский проект "Молодежь - за урожай!". Соревнования проходят в номинациях "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Победителями станут первые экипажи-тысячники и водители, занявшие призовые места в трудовом соревновании по итогам уборочной кампании.

Важная составляющая проекта "Молодежь - за урожай!" - комплексная информационная кампания, которую БРСМ проводит в интернете в своих группах в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2019, #малаяродина. Цель проекта - повышение производительности труда молодых тружеников села, занятых на уборке урожая, поощрение их трудовой инициативы и популяризация сельскохозяйственного труда.-0-