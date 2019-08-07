7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На уборке зерновых определились три молодых водителя-трехтысячника, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи", координатор проекта Александра Луговская.

"Первыми лидерами по перевозке нового урожая среди молодых водителей-трехтысячников стали Владимир Харченко из РСКУП "Волковысский" Гродненской области, Сергей Литошко из ОАО "Заболотский" Минской области и Михаил Целобенок из ЗАО "Агрокомбинат "Заря" Могилевской области. Стараются не отстать от них Михаил Кучко из ОАО "Беловежский" Брестской области и Павел Гречишкин из ОАО "Агрокомбинат "Южный" Гомельской области. Ожидаем первого трехтысячника и среди молодых комбайнеров. Так, по информации на 6 августа Сергей Зеленкевич - механизатор ОАО "Глубокский комбикормовый завод" Витебской области намолотил 2950 т зерна", - рассказала Александра Луговская.

По ее словам, на уборке урожая трудятся два молодежных экипажа-двухтысячника из Брестской и Могилевской областей. Тысячный рубеж при перевозе зерна преодолели 112 молодых водителей (больше всех в Брестской области - 37) и 93 молодежных экипажа при намолоте.

На полях в каждом регионе по традиции организованы чествования молодых лидеров с вручением победителям дипломов и вымпелов. Территориальные организации БРСМ также направляют родителям этих молодых людей благодарственные письма.

Союз молодежи организует республиканский проект "Молодежь - за урожай!". Соревнования проходят в номинациях "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Победителями станут первые экипажи-тысячники и водители, занявшие призовые места в трудовом соревновании по итогам уборочной кампании. Важная составляющая проекта "Молодежь - за урожай!" - комплексная информационная кампания, которую БРСМ проводит в интернете в своих группах в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2019, #малаяродина. Цель проекта - повышение производительности труда молодых тружеников села, занятых на уборке урожая, поощрение их трудовой инициативы и популяризация сельскохозяйственного труда.-0-