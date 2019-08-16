16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На уборке зерновых определился молодой водитель-четырехтысячник, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи", координатор проекта Александра Луговская.

"По поступившей в республиканский штаб по координации деятельности уборочной кампании 15 августа информации, на уборке задействовано 625 молодых водителей. Из них 193 уже перевезли 1 тыс. т и более намолоченного зерна. В их числе девять двухтысячников: в Минской области - 5, Брестской - 2, Витебской и Гомельской - по одному, а также четыре трехтысячника: в Минской - два, Гродненской и Гомельской областях по одному. Определился и молодой водитель-четырехтысячник в Могилевской области", - рассказала Александра Луговская.

Кроме того, на уборке задействованы 753 молодежных экипажа, больше всего - в Витебской и Минской областях (184 и 154 соответственно). Из них 130 молодежных экипажей намолотили 1 тыс. и более зерна. В их числе шесть двухтысячников: в Минской области - 3, в Брестской, Витебской, Могилевской - по одному, а также один трехтысячник - в Витебской области. Всего молодежные экипажи намолотили 499,483 тыс. т зерна. "В поле работают восемь девушек-комбайнеров. Особенно показали себя в работе Вероника Янкович из КСУП "Гервяты" Островецкого района и Ангелина Андрейковец из ОАО "Говяды-Агро" Шкловского района", - отметила завотделом.

На полях в каждом регионе по традиции организованы чествования молодых лидеров с вручением победителям дипломов и вымпелов. Также территориальные организации БРСМ направляют их родителям благодарственные письма.

Как сообщалось, союз молодежи организует республиканский проект "Молодежь - за урожай!". Соревнования проходят в номинациях "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Победителями станут первые экипажи-тысячники и водители, занявшие призовые места в трудовом соревновании по итогам уборочной кампании. Важная составляющей проекта "Молодежь - за урожай!" - комплексная информационная кампания, которую БРСМ проводит в интернете в своих группах в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2019, #малаяродина. Цель проекта - повышение производительности труда молодых тружеников села, занятых на уборке урожая, поощрение их трудовой инициативы и популяризация сельскохозяйственного труда.-0-