На участке в Москве из-за наплыва избирателей число кабин для голосования увеличили вдвое

9 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На участке №102 в Москве из-за огромного наплыва избирателей число кабин для голосования на выборах Президента Беларуси экстренно увеличили вдвое - с трех до шести, передает корреспондент БЕЛТА.

Очередь из желающих принять участие в выборах стала выстраиваться сегодня утром у посольства Беларуси в России сразу же после начала голосования. Со временем она только увеличивалась, постепенно заполнив не только ул.Маросейку, на которой расположено диппредставительство, но и соседние улицы и переулки. Участковая комиссия старалась работать как можно оперативнее, но действующие в российской столице ограничения из-за коронавируса не позволяли ускорить процесс. Сотрудники посольства старались не допускать большого скопления граждан непосредственно в помещении участка. Кроме того, затрачивалось время и на соблюдение избирателями введенных санитарных мер, которые включают использование масок, дезинфектантов и одноразовых ручек.

Ситуацию усугубило и то, что из-за закрытия российской стороной границы многие граждане Беларуси, работающие или обучающиеся в Москве, с марта остаются в российской столице, опасаясь сложностей с обратным въездом на территорию РФ.

Изначально в списки для голосования на московском участке были внесены 644 человека, которые постоянно проживают в Москве и состоят на консульском учете в посольстве. Однако в соответствии с законодательством здесь могут проголосовать и белорусские граждане, которые временно находятся на российской территории. Как сообщил заместитель председателя участковой комиссии Дмитрий Шкурдь, по данным на 14.00 в Москве проголосовали 2433 человека.-0-