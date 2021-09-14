На учении на Обуз-Лесновском полигоне союзники отразят наступление противника и проведут контрудар

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на Обуз-Лесновском полигоне в ходе учения "Запад-2021" соединениям и воинским частям региональной группировки предстоит отразить наступление противника, создать условия для контрудара и провести его. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В это же время в рамках содействия наступающим войскам на полигоне Брестский начинается десантирование главных сил тактического десанта. "Одновременное десантирование на две площадки приземления в ограниченный промежуток времени значительно повышает эффективность десанта", - подчеркнули в Минобороны.

"На Обуз-Лесновском полигоне ракетные войска и артиллерия, оперативно-тактическая и армейская авиация приступают к огневой поддержке наступления региональной группировки войск, - рассказали в ведомстве. - Атакующие подразделения прикрывает в воздухе авиация: вертолеты Ми-24 ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси и вертолеты Ка-52 армейской авиации Вооруженных Сил России, уничтожая обнаруженные объекты в интересах наступающих войск".

На Обуз-Лесновском полигоне за эпизодом учения наблюдают иностранные военные атташе из 18 стран, а также наблюдатели государств - членов ОДКБ и ШОС, делегации исполкома СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ, а также делегация Международного комитета Красного Креста.-0-