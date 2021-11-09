На учении ОДКБ в Татарстане проведут миротворческую операцию на площади более 3 тыс. кв.км

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На учении с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2021", которое началось в Татарстане (Российская Федерация), будет проведена миротворческая операция на площади более 3 тыс. кв.км. Об этом БЕЛТА сообщили в объединенном пресс-центре учения.

"Основные усилия миротворческих сил будут сосредоточены на создании зон разъединения (буферной, демилитаризованной) и на организации контроля за действиями конфликтующих сторон с целью создания условий для заключения мирных соглашений, - рассказали в пресс-центре. - По замыслу учения коллективным миротворческим силам (КМС) ОДКБ в соответствии с решением Совета коллективной безопасности предстоит провести миротворческую операцию по поддержанию мира в зоне ответственности глубиной 32 км и шириной 98 км. В буферной зоне участникам учения необходимо оборудовать 48 наблюдательных постов и 19 контрольно-пропускных пунктов, а также взять под охрану 11 важных государственных объектов".

На командном пункте КМС ОДКБ началась работа по планированию всестороннего обеспечения совместной операции, в подразделения КМС ОДКБ направлены боевые распоряжения. Воинские контингенты КМС ОДКБ осуществляют выходы в заданные районы и проводят тренировки этапа практических действий предстоящего учения с боевой стрельбой. "В ходе практических действий миротворческие силы отрабатывают действия на блокпосту, задачи в лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование населенного пункта, штурм здания, занятого "боевиками", а также освобождение "заложников" и оказание помощи пострадавшим", - отметили в пресс-центре.

В учении под общим руководством командующего войсками Центрального военного округа РФ генерал-полковника Александра Лапина участвуют воинские контингенты государств - членов организации - Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, подразделения военной полиции, формирования органов внутренних дел (полиции), национальных гвардий, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

Всего в учении принимают участие 1,8 тыс. человек, представляющих вооруженные силы и правоохранительные органы стран - участниц ОДКБ, а также около 300 единиц вооружения, в том числе 8 вертолетов Ми-8 и Ми-24, два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.

Учение "Нерушимое братство - 2021" продлится до 12 ноября. Сегодня на полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища заслушано решение командующего Коллективными миротворческими силами ОДКБ на проведение совместной операции по поддержанию мира. В мероприятии приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев, заместитель командующего войсками Центрального военного округа Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Юрий Петров, офицеры штаба руководства учением, а также руководители контингентов Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба ОДКБ и Секретариата ОДКБ. Доклад осуществлял командующий КМС ОДКБ генерал-лейтенант Андрей Колотовкин. Он подробно доложил о замысле действий, где будут сосредоточены основные усилия подразделений КМС ОДКБ и порядок выполнения ими задач.-0-