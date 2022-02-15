На учениях "Союзная решимость" отрабатывают пуски ракет и авиационную поддержку обороняющихся войск

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе белорусско-российского совместного оперативного учения "Союзная решимость - 2022" продолжается отработка учебно-боевых задач, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

На полигоне Гожский подразделения механизированной бригады ВС Беларуси отрабатывают вопросы выхода на рубежи блокирования и ведения оборонительного боя.

Часть сил и средств авиационной группировки перебазируется на аэродром Лида.

На полигоне Брестский отрабатывают вопросы уничтожения незаконного вооруженного формирования подразделения мотострелковой бригады ВС РФ. Подразделения сил специальных операций ВС РБ и Воздушно-десантных войск ВС РФ несут службу на охраняемых объектах с целью недопущения выхода незаконных вооруженных формирований.

На участке местности Полесский осуществляются пуски ракет тактическими ракетными комплексами "Точка". Ракетные подразделения ВС РФ перемещаются в назначенный район.

На участке местности Барановичи подразделения механизированной бригады ВС Беларуси и подразделения морской пехоты ВС РФ при поддержке авиации ведут учебные боевые действия на рубежах маневренной обороны, обеспечивая выход из учебного боя 1-го эшелона.

На участке местности Лунинец зенитные ракетные подразделения ВС РФ осуществляют противовоздушное прикрытие войск, решают задачи боевого дежурства по ПВО.

Штурмовая авиация Воздушно-космических сил ВС РФ отрабатывает вопросы авиационной поддержки обороняющихся войск с применением авиационных средств поражения на авиационном полигоне Ружанский, полигонах Обуз-Лесновский и Осиповичский.

На участке местности Гомель подразделения сил специальных операций ВС РБ занимаются охраной объектов, отрабатывают вопросы блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконного вооруженного формирования.

На участках местности Марьина Горка, Осиповичи, Мозырь, Речица, Пинск продолжается выполнение учебно-боевых задач в рамках учения.-0-