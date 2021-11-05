5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улице Кальварийской в Минске будет ограничено движение. Такая информация содержится на официальном Телеграм-канале Следственного комитета Республики Беларусь.

Причина этого, следственный эксперимент с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги.

Он будет проводиться 6 ноября, с 5 до 7 часов утра вблизи дома 29 по указанной улице. В данный период времени будет полностью ограничено движение.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации. -0-