На улице Комсомольской при поддержке банка ВТБ откроется выставка "Художник и город"

27 мая откроется ежегодный выставочный проект "Художник и город". Выставка пройдет в Минске, однако сейчас впервые сменит локацию – традиционно она располагалась на площади Якуба Коласа, а в этом сезоне белорусская живопись украсит пешеходную улицу Комсомольскую. Это будет юбилейный, десятый, сезон проекта, который в нынешнем году посвящен творчеству народного художника Беларуси Леонида Щемелева.

В экспозиции 32 работы, представляющие визуальную ретроспективу творчества художника. Она раскрывает основные периоды и направления, жанровые и тематические предпочтения автора с 1970-х до начала 2000-х годов. На выставке можно будет увидеть живописные места Беларуси – Нарочанские озера, Логойщину, Витебщину, ближе познакомиться с трудолюбивыми, мужественными белорусами, с не похожими ни на кого белорусскими женщинами, увидеть портреты знаменитых земляков.

– Выставка расскажет о творчестве Леонида Щемелева – художника с белорусским наследственным кодом, который был зашифрован в его душе и перенесен на холсты. Чтобы ответить на вопрос, какая она, Беларусь, необязательно объезжать все уголки страны. Можно прогуляться по Комсомольской улице и посмотреть работы Щемелева. Кто-то найдет ответ в бело-голубой зиме в Полоцке, кто-то – на сенокосе под Раковом, а кто-то – в образах Янки Купалы и Якуба Коласа, – отмечает Анна Ясюк, заведующая филиалом "Городская художественная галерея произведений Л.Д. Щемелева".

В этом году проект отмечает 10-летие. За время своего существования "Художник и город" показал работы 75 белорусских живописцев, в числе которых Марк Шагал, Казимир Малевич, Николай Селещук, Зоя Литвинова, Георгий Скрипниченко. Выставка под открытым небом проходила не только в Минске, но и в областных городах: два раза приезжала в Витебск и один раз в Брест – к 1000-летию города. В 2020 году выставочный проект впервые открылся в онлайн-формате.

– Проект "Художник и город" уже стал для белорусов хорошей культурной традицией. На протяжении 10 лет он рассказывает о белорусской живописи: открывает имена художников, разнообразие их стилей, тех проблем, которые поднимаются в картинах. Экспонирование работ в публичном пространстве делает проект уникальным – это позволяет говорить о популяризации белорусского искусства. Нам особенно приятно, что банк ВТБ является частью этого проекта и поддерживает его восьмой год подряд, – комментирует председатель правления банка ВТБ (Беларусь) Сергей Суслопаров.

Экспозиция, которая в этом году носит название "Краски души – Леонид Щемелев", будет доступна для жителей и гостей столицы до 31 августа. Традиционно репродукции картин будут сопровождаться биографией и текстовым описанием на трех языках – белорусском, русском и английском. Вся дополнительная информация о проекте находится на сайте higminsk.by, где также размещены картины Леонида Щемелева, которые будут представлены на выставке.

Справочно:

Проект реализуется Музеем истории города Минска совместно с коммуникационной компанией GBS при поддержке Минского городского исполнительного комитета. Восьмой год подряд генеральным партнером экспозиции выступает банк ВТБ (Беларусь).

Размещение рекламы на БЕЛТА