27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На входе в Национальный аэропорт Минск пассажирам будут измерять температуру, сообщили БЕЛТА в пресс-службе аэропорта.
"С 28 января в тестовом режиме начинает работать система тепловизионного контроля на вход в аэровокзальный комплекс Национального аэропорта Минск", - сообщили в пресс-службе.
Новое оборудование установлено в секторе прилета 1-2 (1-й этаж) и в секторе вылета 3-4 (2-й этаж, эстакада). Попасть в аэропорт можно будет только через эти входы, остальные будут закрыты. На выход из аэровокзального комплекса ограничения не распространяются.
Если оборудование зафиксирует повышенную температуру, посетителю аэропорта предложат пройти медосмотр.
Оборудование поставлено в Национальный аэропорт Минск за счет финансовой помощи ВОЗ. Камеры с функцией определения температуры тела и высокоточные детекторы подключены к компьютерам. Оборудование позволяет делать фотофиксацию человека с указанием его температуры.
Кроме того, такая же тепловизионная система установлена в контролируемой зоне аэропорта в секторе международного прилета. Здесь мониторинг будет проводиться для прибывающих пассажиров до паспортного контроля.-0-