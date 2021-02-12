На ВНС обозначено стратегическое взаимодействие с Россией - Мезенцев

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время VI Всебелорусского народного собрания отчетливо обозначено стратегическое взаимодействие с Россией. Об этом сказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев сегодня во время VI ВНС.

"Отчетливо обозначено стратегическое взаимодействие с Россией в формате Союзного государства и обозначены приоритеты экономической интеграции в режиме, который обеспечит поддержку экономических планов Беларуси, - подчеркнул глава российской дипломатической миссии. - Мы видим, что для Александра Лукашенко, для всех делегатов собрания взаимодействие и в ЕАЭС, и на площадке СНГ является важным".

Дмитрий Мезенцев добавил, что "к обсуждению вопросов, связанных с судьбой страны, был приглашен широкий круг участников".

"Судьба Беларуси неразрывно связана с судьбой России, стран-союзниц, - продолжил посол. - И важно наполнить содержание двусторонних связей предметным взаимодействием в экономической, гуманитарной, социальной сферах в поддержку отношений в нашей единой истории. Это очень важно, чтобы люди чувствовали атмосферу этой дружбы, взаимного интереса, чтобы мы сегодня извлекли уроки из наших споров, недоговоренностей в различных сферах жизни".

Дмитрий Мезенцев сказал, что подтверждением глобальных успехов в белорусско-российском взаимодействии является реализация масштабных проектов. В качестве примера он привел строительство Белорусской АЭС.-0-