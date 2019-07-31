На все Стоо: В Беларуси появился тарифный план c 100 ГБ интернета и 100 минутами во все сети

Теперь интернета хватит на все: life:) запустил новый тарифный план "Стоо" для тех, кто активно пользуется мобильным интернетом и стремится не ограничивать себя в нем. Предложение включает 100 ГБ интернет-трафика и 100 минут звонков во все сети. Кроме того, неиспользованный трафик накапливается до 200 ГБ и им легко можно воспользоваться в следующем месяце.

Предложение подойдет абонентам, чья активная жизнь проходит в режиме онлайн. Youtube, Instagram, социальные сети и мессенджеры, музыка, подкасты, фильмы и видео: 100 ГБ – настолько много, что хватит на все.

Новый тариф "Стоо" позволит пользователям не переключаться с мобильного интернета на домашний, не использовать сети wi-fi, делиться интернетом с друзьями, не следить за трафиком и не опасаться его перерасхода.

Стоимость тарифного плана "Стоо" составляет 5,0 BYN в первый месяц после подключения, далее – 10,0 BYN/мес. Для жителей Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Минска и Могилева life:) предоставляет возможность заказать доставку SIM-карты домой или в офис. Узнать подробнее о предложении "Стоо" и подключиться можно здесь или в любом салоне продаж life:).

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