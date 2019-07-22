На Всебелорусской молодежной стройке в Островце выберут "Мистера ВМС"

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Всебелорусской молодежной стройке в Островце 23 июля выберут "Мистера ВМС", сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская.

"Конкурс "Мистер ВМС" - новация этого года, в нем участвуют около 200 бойцов, которые трудятся на Всебелорусской молодежной стройке в Островце. Уже прошли отборочные туры. Первый - самопрезентация, второй - тестирование по знанию истории и культуры студотрядовского движения. В итоге в финал, который запланирован на 23 июля, вышли 10 человек. На творческом конкурсе ребята предстанут в разных образах, к примеру, поэта Сергея Есенина, студотрядовца 70-х, рэпера", - рассказала Надежда Шаховская. Кроме того, финалисты посоревнуются в кулинарном конкурсе - будут готовить драники. Победителей ожидает ценный приз.

"Цель проекта - показать, что на Всебелорусской молодежной стройке трудятся настоящие мужчины, творческие личности, которые умеют не только работать своими руками, но и мыслить креативно", - отметила командир республиканского штаба.

Надежда Шаховская добавила, что в ближайшее время на ВМС будут подведены итоги конкурса плакатов "Техника безопасности - превыше всего!", а 27-28 июля в Островце пройдет конкурс средств индивидуальной защиты и касок, а также целинных лагерей. Все проекты организованы в свободное от работы время.

Всего на Всебелорусской молодежной стройке - 2019 в Островце сейчас работают 212 бойцов белорусских и российских студотрядов. Они вошли в состав сводного студенческого строительного отряда имени дважды Героя Советского Союза, маршала Николая Ивановича Крылова, под командованием которого в июле 1944 года проходило освобождение от немецко-фашистских захватчиков Островецкого района. Подбор бойцов для работы на Всебелорусской молодежной стройке, как и прежде, проходил на конкурсной основе с учетом возраста - старше 18 лет, здоровья, имеющейся строительной специальности не ниже второго-третьего разрядов, активной жизненной позиции.

В соответствии с квалификацией бойцы студотрядов выполняют геодезические, подготовительные, земляные, бетонные, отделочные, малярные работы, различные виды армирования, занимаются укладкой тротуарной плитки. Ребята обеспечены жильем в общежитиях субподрядных организаций за счет средств нанимателей, а также трехразовым питанием. Трудовой семестр для сводного белорусско-российского студенческого строительного отряда продлится в этом году по 25 августа.-0-