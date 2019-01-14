На Всемирные дни молодежи в Панаму белорусская делегация привезет Будславскую икону

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация примет участие в 34-х Всемирных днях молодежи, которые пройдут в Панаме с 22 по 27 января, сообщил корреспонденту БЕЛТА один из членов делегации ксендз Антоний Гремза.

"Мы традиционно принимаем участие во Всемирных днях молодежи. В Панаму отправится белорусская делегация в составе 27 человек. В качестве темы нынешнего мирового молодежного форума папа Римский Франциск предложил слова Богоматери из Евангелия от св. Луки: "Вот я, слуга Господа. Пусть мне будет по слову твоему". На этот раз каждая делегация привезет с собой икону Богоматери, наиболее почитаемую у себя на Родине. Белорусская молодежь возьмет с собой икону Матери Божьей Будславской - национальную святыню, фестиваль в честь которой в прошлом году был внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО", - рассказал ксендз Антоний Гремза.

Ожидается, что всего в Днях молодежи в Панаме примут участие более 200 тыс. молодых людей из 155 стран мира. На сегодняшний день в качестве участников уже зарегистрировались около 40 тыс. юношей и девушек, а в ближайшее время это сделают еще более 160 тыс. -0-