На второй сезон конкурса "Книга с экрана" поступило 56 работ

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На второй сезон республиканского творческого конкурса "Книга с экрана" по произведениям белорусских авторов поступило 56 работ, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Юлия Зинкевич.

"В адрес организаторов конкурса поступило 56 работ - это победители и призеры областных (минского городского) этапов. Больше всего работ пришло от школьной молодежи - 27, учащейся - 17, студенческой - 3, работающей - 9", - рассказала Юлия Зинкевич.

Второй сезон республиканского творческого конкурса "Книга с экрана" посвящен теме малой родины. Работы сняты как на произведения молодых писателей, так и известных. "Хочется отметить, что есть буктрейлеры, которые сняты на произведения белорусских авторов про тот или иной город: Лида, Борисов, Минск. Встречаются буктрейлеры на такие книги, как Миколы Малявко "Спадчына", Анатолия Бутевича "Тайны Несвижскага замка", Виктора Круковского "Почему меня так зовут".

Профессиональное жюри подведет итоги в течение двух недель. "Организаторы приняли решение учредить дополнительную номинацию "Лучший буктрейлер онлайн". Победителя в ней определят участники официального паблика БРСМ в социальной сети "ВКонтакте". Голосование за лучший буктрейлер "Книга с экрана" пройдет с 8 по 22 августа и будет состоять из 4 блоков среди буктрейлеров по категориям участников", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Организаторами республиканского творческого конкурса выступают БРСМ, Министерство информации, Союз писателей Беларуси и Национальная библиотека. Цель конкурса - популяризация чтения, создание рекламного продукта для книг, популяризация творчества современных авторов Беларуси и актуализация интереса к художественной литературе.-0-