На втором энергоблоке БелАЭС завершена горячая обкатка реакторной установки

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горячая обкатка реакторной установки завершена на втором энергоблоке БелАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"На втором энергоблоке Белорусской атомной электростанции завершился важнейших этап пусконаладочных работ - горячая обкатка реакторной установки. Работы осуществлялись в условиях загрузки реактора имитаторами тепловыделяющих сборок", - рассказали в пресс-службе.

За время горячей обкатки проведено около 300 испытаний основного и вспомогательного оборудования и технологических систем реакторной установки, в том числе самого реактора, парогенераторов, главных циркуляционных насосов, а также систем безопасности, управления и защиты реактора.

Испытания подтвердили соответствие оборудования и технологических систем проектным характеристикам, подчеркнули в Минэнерго.

В соответствии с программой предпусковых наладочных работ следующим этапом станет ревизия основного и вспомогательного оборудования реакторной установки.-0-