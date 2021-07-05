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05 июля 2021, 16:16

На выездном заседании Совета Республики в Полоцке рассмотрели вопросы оздоровления нации

5 июля, Полоцк /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На выездном заседании Президиума Совета Республики в Полоцке сенаторы, священнослужители и главы различных министерств обсудили проблему алкоголизма в обществе и наметили направления совместной работы в вопросе заботы о здоровье нации, передает корреспондент БЕЛТА.

На выездном заседании присутствовали председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сенаторы, в том числе из Полоцка и Новополоцка, представители областной и районной власти, министерств, духовенства, в том числе из России. Красной нитью обсуждения во время заседания проходила мысль, что над глобальной проблемой пьянства и профилактики алкоголизма нужно работать сообща. "Мы сможем узнать об опыте представителей Русской православной церкви в защите населения от алкоголизма, ознакомиться с опытом регионов Беларуси и выработаем межведомственную концепцию по профилактике алкоголизма", - перед началом заседания заявила Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

Она добавила, что важным аспектом является общественно-государственное партнерство с церковью в решении непростой проблемы. "Эта проблема имеет серьезные последствия: почти все преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Не только Белорусская православная церковь, но и другие конфессии подключились к этой теме. Государство делает многое для укрепления здоровья граждан. У нас в стране открываются реабилитационные центры, занимаются профилактикой и лечением зависимых от алкоголя. Но надо подключаться на этапах, когда есть возможность помочь человеку, потому что зависимость от горячительных напитков - это черта, из-за которой человека непросто вернуть", - отметила председатель Совета Республики.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси в своем выступлении привел слова Антония Сурожского, сравнивавшего человека с иконой, которая может затемниться от пороков. И очистить, восстановить ее можно лишь очистившись духовно. "Алкоголизм искажает образ бога в душе. В реабилитационных программах для зависимых от алкоголя всегда присутствует духовная составляющая. Пастырское слово и медицинское лечение дают видимый результат. Надо отметить, что вред от одного пьющего затрагивает минимум 9-10 человек из его окружения. Пьянство - это не только телесный, но и социальный недуг. Поэтому для спасения души человека, гражданина страны нужно объединяться", - подчеркнул владыка.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси
Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси

Митрополит Псковский и Порховский Тихон рассказал о примере так называемой ненавязчивой антиалкогольной кампании в России. "Задача церкви в решении этой проблемы - профилактика. В России употребление алкоголя как взрослыми, так и подростками и детьми было особой проблемой. Уровень потребления этилового спирта на душу населения, по данным ВОЗ, в 2009 году составлял 15 л. Священнослужители активно подключились к решению этой проблемы и принимали участие в изменении некоторых законов по реализации алкогольной продукции: в российских городах ввели ограничения по продажам и запрет на отпуск алкоголя после 22.00. Также для предотвращения пьянства среди молодежи была запрещена продажа энергетических напитков с алкогольным содержанием", - рассказал митрополит.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон
Митрополит Псковский и Порховский Тихон

Он также отметил, что в России пиво приравнено к алкогольной продукции, и на его реализацию распространяются те же правила. На российском телевидении введен запрет на рекламу алкогольных напитков. Такие меры способствовали снижению потребления алкоголя среди взрослых, молодежи и подростков, числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, суицидов.

По линии правоохранительных органов проблема пьянства в нашей стране также отслеживается постоянно. "За последние годы культура питья поменялась, но проблема злоупотребления спиртными напитками никуда не ушла. Большинство преступлений граждане совершают в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранительные органы уделяют повышенное внимание семьям, где хотя бы один раз был зафиксирован случай насилия или угрозы насилия со стороны пьющего человека. В профилактике пьянства сейчас мало задействованы трудовые коллективы, в то время как на рабочем месте выпивший человек несет прямую угрозу себе и коллегам. Поэтому роль трудовых коллективов надо усилить", - рассказал министр МВД Беларуси Иван Кубраков.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич акцентировал внимание на том, что алкоголизм напрямую влияет на нацбезопасность в стране: граждане, злоупотребляющие спиртным, не могут быть носителями здорового генофонда и чаще других подвержены тяжелым заболеваниям, уходят из жизни в трудоспособном возрасте. "В нашей стране преобладает северная модель употребления алкоголя, для которой характерно пристрастие к крепким напиткам, которые люди пьют за короткое время - пример привычных для многих застолий. В Беларуси, по статистическим данным, регистрируется рост употребления алкоголя на душу населения в категории 15+, и в 2020 году он составлял 10,8 л на человека. Тем не менее употребление алкоголя среди молодежи снизилось, подрастающее поколение стало больше ориентироваться на сохранение здоровья. Также уменьшилось число граждан, состоящих на диспансерном учете как алкозависимые, в том числе женщин", - отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич
Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич

Проблему пьянства рассмотрели и с позиции образования. Профилактике алкоголизма и наркозависимости в школах, ссузах и вузах всегда уделяется большое внимание и налажена эффективная система межведомственного взаимодействия. В том числе в школы приглашают священнослужителей для духовной беседы о вреде спиртных напитков. "К проекту "Родительские университеты", которые мы проводим в школах для мам и пап, могли бы подключиться и представители церкви", - предложил еще одну форму сотрудничества министр образования Игорь Карпенко.

Он добавил, что алкоголизм среди взрослых вызывает такое явление, как социальное сиротство, когда детей изымают из семей, в которых один или два родителя злоупотребляют спиртным. На начало года в Беларуси насчитывалось чуть более 18 тыс. сирот, большинство из которых относятся к категории социальных. Государство при этом берет детей под свою опеку и заботится о них до возвращения в биологические семьи или устройства в замещающие семьи.

"Идея проведения такого заседания возникла во время проведения Президентом совещания в Жировичском монастыре по взаимодействию с Белорусской православной церковью. Тема животрепещущая, для нас важно, чтобы нация была здоровой. Здоровый человек - это главное богатство государства. Этой проблемой следует заниматься сообща: государственным органам, общественным организациям, трудовым коллективам. Пьяный человек - более управляемый, он может пойти против своей семьи и против народа. Поэтому в совместной работе по защите от алкоголизма не должно быть равнодушия. Власть и духовенство давно и успешно сотрудничают в вопросах воспитания здорового гражданина. И прошедшее заседание придаст очередной импульс для того, чтобы мы посмотрели на эту проблему с разных сторон: образования, семей, руководителей предприятий", - подвела итог Наталья Кочанова.-0-

Участники выездного заседания Президиума Совета Республики посетили музей истории Новополоцка
Участники выездного заседания Президиума Совета Республики посетили музей истории Новополоцка

Фото Александра Хитрова

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