На выставке "СМІ ў Беларусі" будет представлено более 50 экспонентов

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ХХІІІ Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі" будет представлено более 50 экспонентов, сообщил на пресс-конференции министр информации Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выставка откроется 2 мая в 12.00. На ней будет представлено более 50 экспонентов. По традиции широко будут показаны печатные и электронные СМИ, а также сетевые издания, - отметил министр. - Много мероприятий будет посвящено региональным средствам массовой информации. Состоится презентация спортивных изданий. Большое место в программе выставки отведено проектам БЕЛТА, пресс-служб и коммуникационных агентств".

XХIII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" пройдет с 2 по 4 мая в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Ожидается участие не менее 100 экспонентов, представляющих около 500 печатных средств массовой информации, теле- и радиопрограмм и каналов из Беларуси, России, КНР, Болгарии, Литвы, Азербайджана, Украины, Латвии, Индии, Германии, Турции, Грузии и других стран. Общая площадь выставочной экспозиции составит более 1 тыс. кв.м.

Посетителям выставки будет предложена насыщенная программа мероприятий, состоящая из презентаций информационных и интернет-проектов, автограф-сессий, мастер-классов. Руководители средств массовой информации и журналисты, представители экспертного сообщества обсудят значимые вопросы функционирования медиасферы, роли СМИ в развитии общества и государства в рамках деловой программы.

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП "Национальный выставочный центр "БелЭкспо", других органов госуправления, ведущих СМИ, общественных организаций.

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