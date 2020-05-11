На заключительном этапе олимпиады школьников будут соблюдены все санэпидтребования - Минобразования

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В местах проведения заключительного этапа республиканской олимпиады будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

"Заключительный этап республиканской олимпиады по 18 учебным предметам пройдет с 11 по 14 мая. В местах его проведения будет обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в соответствии с рекомендациями Минздрава", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, при организации и проведении соревнований приняты необходимые меры для исключения коррупции. "Подготовкой и хранением олимпиадных заданий занимается Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ). Доставляет задания к местам проведения заключительного этапа фельдъегерская служба, организовано сканирование выполненных участниками олимпиадных заданий после каждого тура и передача их в РИКЗ. Определены условия аннулирования результатов выполнения олимпиадных заданий. В состав жюри не могут входить педагогические работники, которые занимаются подготовкой команд и участников республиканской олимпиады, деятельность в составе жюри ограничена тремя годами", - отметили в ведомстве.

Основные цели олимпиады - повышение интереса школьников к учебным предметам, развитие творческих способностей, углубление теоретических знаний и практических умений, содействие самореализации. Чтобы минимизировать риски для здоровья учеников с учетом эпидемиологической обстановки и сохранить льготы для победителей республиканской олимпиады при зачислении в учреждения высшего образования в соответствии с указом Президента от 7 февраля 2006 года №80, заключительный этап республиканской олимпиады проводится только для 11-классников.

Министерство образования решило внести изменения в Инструкцию о порядке проведения республиканской олимпиады, чтобы предоставить возможность включить в состав областных команд, команд Минска и лицея БГУ по каждому учебному предмету для участия в заключительном этапе республиканской олимпиады в 2021 году учащихся 8-х, 9-х, 10-х классов из числа кандидатов для участия в заключительном этапе республиканской олимпиады 2019/2020 учебного года.-0-