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Общество
04 марта 2021, 11:01

На железнодорожных путях погибли за два месяца 10 человек

Фото из архива
Фото из архива

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Белорусской железной дороге в январе-феврале нынешнего года произошло 17 случаев непроизводственного травматизма. Это на 5 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БЖД.

"Из 17 человек 10 получили смертельные травмы. 29% пострадавших находились на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения. По-прежнему основные причины несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта - нарушение правил безопасности, неоправданный риск, спешка и беспечность. Большинство случаев непроизводственного травматизма происходит из-за нахождения граждан в зоне железнодорожных путей в состоянии алкогольного опьянения, использования наушников для прослушивания музыки при их переходе, разговоров по мобильному телефону, нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и другие", - говорится в сообщении.

В БЖД отметили, что работа по предупреждению несчастных случаев, в том числе с участием несовершеннолетних, на объектах железнодорожного транспорта проводится регулярно и на системной основе. Так, для профилактики травмирования несовершеннолетних и недопущения транспортных происшествий БЖД в преддверии школьных каникул организует акции "Дети и безопасность", "Стоп - неверный шаг", а также ежегодно принимает участие в проведении Международного дня безопасности на железнодорожных переездах и операции "Безопасность", организованной совместно с сотрудниками органов внутренних дел.

С начала года Белорусской железной дорогой проведена большая разъяснительно-профилактическая работа в трудовых коллективах предприятий и учреждениях образования: лекции и беседы, распространение профилактических памяток и буклетов.

"Важную роль в обеспечении общественного порядка и предупреждения правонарушений на Белорусской железной дороге играют добровольные дружины по охране правопорядка, которые совместно с правоохранительными органами и военизированной охраной белорусской магистрали регулярно организуют рейды, отрабатывают объекты железнодорожной инфраструктуры", - рассказали в пресс-центре БЖД.

На особом контроле также техническое содержание и обустройство инфраструктуры, которые обеспечивают безопасное пребывание граждан на железной дороге. Регулярно проводятся ремонтные работы пешеходных переходов, пассажирских платформ и железнодорожных переездов.

БЖД обращает внимание, что наезд на пешехода, внезапно появившегося на пути поезда, предотвратить практически невозможно, так как его тормозной путь составляет более 1 км. Кроме того, при движении со скоростью 120 км/час за одну секунду поезд преодолевает 33 м, а пешеходу чтобы перейти железнодорожный путь, требуется не менее 5-6 секунд. "Берегите себя! Будьте внимательны на объектах железнодорожного транспорта. Помните, что соблюдение простых правил безопасности может сохранить жизнь вам и вашим близким", - напоминают в БЖД.-0-

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