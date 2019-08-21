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21 августа 2019, 16:17

На Зыбицкой начался благотворительный сбор одежды

Новости темы ""Тбiлiсоба""
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Сегодня утром во дворике здания по адресу Зыбицкая, 6 развесили сушиться одежду. Странная инсталляция привлекла внимание прохожих и офисных работников этого здания. Многие уже успели поделиться фотографиями в социальных сетях.

Как оказалось, таким образом организаторы фестиваля "Тбiлiсоба" решили обозначить точку сбора вещей для благотворительного проекта KaliLaska. Пункт приема одежды будет работать сегодня, 21 августа, с 14:00 до 16:00, а также в четверг и пятницу в это же время. Принимать планируют ненужные простыни и покрывала, майки, шорты, платья и другие предметы гардероба – все это должно быть в хорошем состоянии. Организаторы предупреждают заранее: дырявые носки у вас не возьмут.

Часть собранных вещей пойдет на украшение фестиваля "Тбiлiсоба". Организаторы фестиваля грузинской культуры "Тбілісоба", который пройдет в Минске 24 августа, в этом году решили добавить атмосферности празднику, развесив сохнущее над головой белье – это характерная особенность, которую подмечают все туристы, побывавшие в Тбилиси. Похожие инсталляции собираются установить на время фестиваля сразу в нескольких двориках Верхнего города. Уже в это воскресенье одежду развесят на парковке по адресу Герцена 2а, где будет работать грузинский гастродворик "Боржоми". Тут гости праздника смогут угоститься вином и едой, послушать живую музыку, сыграть в шашки и шахматы и посетить маркет KaliLaska.

Благотворительный проект KaliLaska уже долгое время превращает хорошие, но ненужные одним людям вещи в полезные для других. Ежемесячно организация принимает от белорусов вещи – одежду, обувь, книги и многое другое – и передает их нуждающимся.

Информационный партнер - Белорусское телеграфное агентство.

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