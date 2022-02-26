Наблюдатель: белорусская молодежь очень патриотичная

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые люди принимают активное участие в досрочном голосовании на республиканском референдуме, белорусская молодежь очень патриотичная. Такое мнение высказала наблюдатель Пружанско-Ленинского участка № 2 Татьяна Кашкан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Наблюдатель отметила, что работает на этом участке не первый день и может делать определенные выводы: "В рабочее время больше приходили люди старшего возраста, у которых больше свободного времени. А сегодня с утра на участок идут в основном молодые семьи с детьми. Мы порой зря критикуем нашу молодежь, она у нас очень патриотичная. Это видно по активной явке молодых людей, по их приподнятому настроению".-0-