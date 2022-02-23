Наблюдатель: для голосования людей с ограниченными возможностями созданы необходимые условия

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для голосования людей с ограниченными возможностями созданы необходимые условия. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала наблюдатель из Витебска ветеран труда Елена Капустина.

В Витебской области довольно активно стартовало досрочное голосование на референдуме по внесению изменений в Конституцию. В первый день явка избирателей составила 6,37%.

По словам Елены Капустиной, на избирательном участке №1 Витебска активно голосовали люди среднего и старшего возраста, а вот молодых людей пока были единицы.

"В этом году очень ответственно подошли к организации избирательного процесса в свете пандемии COVID-19. Нововведения видны сразу: все члены комиссии работают с избирателями в масках и перчатках, средствами защиты обеспечиваются и все желающие, хотя большинство витебчан заходили в помещение для голосования уже в масках. Кабинки без шторок, но они изолированы от посторонних глаз, поэтому никто не мешает избирателям делать свой выбор за или против предлагаемых обновлений Конституции. На избирательном участке подготовлены три кабинки, одна из них специально оборудована для голосования инвалидов", - подчеркнула Елена Капустина.-0-