Наблюдатель из Жодино: открытие детской поликлиники добавило активности на участке

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие детской поликлиники добавило активности на участке. Таким мнением поделилась Елена Ахрамович - наблюдатель участка для голосования на референдуме №13, расположенного в Жодинской детской поликлинике, открытие которой состоялось накануне. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.
"На нашем участке - многолюдно, но это и неудивительно, потому что открылась новая детская поликлиника, оснащенная самым современным оборудованием. Вместе с тем надо сказать, что абсолютно все дни досрочного голосования люди на участок приходят постоянно. Комиссии скучать некогда", - отмечает Елена Ахрамович.
Досрочное голосование проходит по 26 февраля включительно. Участки для голосования открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно.
В основной день, 27 февраля, отдать свой голос можно с 8.00 до 20.00.-0-