Наблюдатель: избирателей на участках встречают приветливо, отвечают на все вопросы

23 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Избирателей на участках встречают приветливо, отвечают на все вопросы. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал национальный наблюдатель, второй секретарь Брестского комитета БРСМ Максим Харитоник.

"Я наблюдаю на участке №90 в Бресте. В роли наблюдателя пробую себя уже второй раз. Хотел бы отметить высокую явку избирателей в первый день. Свою гражданскую позицию на мой участок пришли выразить с самого утра более 30 человек. Наиболее активно себя проявили в это время военнослужащие, - рассказал Максим Харитоник. - Представители комиссии по референдуму встречали избирателей приветливо, отвечали на все интересующие вопросы. Очень интересовали наших граждан кабинки для голосования без шторок, что находило большую поддержку в сложившейся эпидемиологической обстановке".

Наблюдатель обязательно проголосует и сам. "Хочу в полной мере прочувствовать атмосферу принятия важного для будущего моей страны решения", - рассказал он.

По последним данным ЦИК, комиссиями по референдуму аккредитованы 44 296 национальных наблюдателей. Из них БРСМ представляют 5017 человек.-0-

Фото Вадима Якубёнка