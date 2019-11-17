Наблюдатель: организация выборов в Беларуси на очень высоком уровне, замечаний от коллег нет

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация выборов в Беларуси на очень высоком уровне, замечаний по избирательному процессу от коллег-наблюдателей нет. Такое мнение в эфире телеканала ОНТ высказал наблюдатель от СНГ Владимир Круглый, сообщает БЕЛТА.

"Организация на очень высоком уровне. Мы сегодня с утра объездили с коллегой 15 избирательных участков. Признаков агитации не было, на участках созданы все условия для голосования. Никаких нарушений мы не заметили, - сказал Владимир Круглый. - Особо хочется отметить, что на всех избирательных участках создана праздничная атмосфера. Это очень приятно и дорогого стоит".

"Наблюдателей много на этих выборах, и мы часто пересекались. Много среди них было и из ОБСЕ. На вопрос, есть ли какие-то замечания, отвечали: все отлично", - рассказал Владимир Круглый. Он добавил, что присутствовал на одних участках вместе с наблюдателями из Польши и Италии. Для них необычно, что на выборах музыка играет, люди идут, как на праздник, но о нарушениях и речи не шло.-0-