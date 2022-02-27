Наблюдатель от БСЖ: активность избирателей говорит о понимании важности референдума

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активность голосующих говорит о понимании важности референдума. Такую точку зрения высказала корреспонденту БЕЛТА представитель Витебской городской организации Белорусского союза женщин Наталья Культенко.

Она является наблюдателем от БСЖ на участке №7 Октябрьского района Витебска. "Активность голосующих высокая, - сказала Наталья Культенко. - И это несмотря на то, что особенность участка - частная застройка, и большинство ее жителей - люди пожилого возраста".

"Что интересно, они отказываются от права голосования на дому и в сопровождении своих детей, внуков идут на референдум, именно на участок, что задает особый тон всему процессу голосования", - сказала Наталья Культенко.

По мнению представительницы Белорусского союза женщин, это демонстрация истинного патриотизма и примера для молодежи. " Благодарим их за это и желаем здоровья и мира", - сказала она.-0-