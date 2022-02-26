Наблюдатель от БСЖ: голосование проходит объективно, в нем нет места слухам и недомолвкам

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз женщин принимает активное участие в наблюдении за досрочным голосованием на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель БСЖ Ольга Ангельская выразила свое мнение касательно процесса голосования: "Мне, безусловно, важно убедиться, что сам процесс голосования проходит объективно, в нем нет места слухам и недомолвкам. Сама я уже проголосовала, а сейчас наблюдаю за процессом на участке №15 города Сморгони. Так я подаю пример другим молодым людям - не быть равнодушными в любом деле, а тем более на референдуме. От отношения каждого к таким важным событиям зависит будущее нашего государства".-0-