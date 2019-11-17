Наблюдатель от МПА СНГ: день выборов был и остается праздников для избирателей

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День выборов был и остается праздников для избирателей. Такое мнение журналистам высказала депутат парламента Таджикистана, наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи СНГ Мехринисо Бобобекова, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы сегодня были на избирательных участках в Борисове. Отмечаем высокий уровень подготовки избирательной кампании. Нам очень понравился дух и настроение людей. Многие приходили с детьми, везде организованы концертные программы. Самое главное, что у людей хорошее настроение. Выборы всегда были и остаются праздником", - сказала Мехринисо Бобобекова.
"Белорусы выбирают депутатов и уверены в этих людях, - отметила наблюдатель. - Мы не выявили никаких нарушений. Люди пришли на выборы, это имеет для них значение".-0-