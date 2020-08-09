Наблюдатель от МПА СНГ: нарушений во время голосования на выборах Президента не замечено

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушений во время голосования на выборах Президента Беларуси не замечено, сообщил сегодня в Несвиже журналистам наблюдатель от МПА СНГ, заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации РФ Александр Башкин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень важный фактор - соответствие требованиям национального избирательного законодательства и международным стандартам. Ни больших, ни малых нарушений, расхождений с требованиями законодательства и избирательных стандартов мы не встретили, - сказал Александр Башкин. - Могу сказать, что недочетов на тех участках, которые видел, я не заметил".

Нареканий по поводу работы ЦИК нет - международный наблюдатель "Что касается организации выборов, хотел бы очень высокую оценку дать Центральной избирательной комиссии Беларуси - в таком маленьком составе организовать такие хорошие выборы везде, в том числе в регионах, - сказал наблюдатель от МПА СНГ Нурбек Сатвалдиев Нурбек Сатвалдиев.

Наблюдатель отметил праздничное и позитивное настроение тех, кто приходит отдать свой голос, и членов избирательных комиссий. Он также обратил внимание на высокую явку и активность избирателей.

Александр Башкин назвал позитивным моментом возможность голосовать не только в основной день выборов, но и в течение нескольких дней до него. "Потому что главное, к чему должны стремиться власть и общество, организовывая избирательный процесс, это удобство для избирателей. Несколько дней голосования, конечно, такое удобство повышают", - считает он.-0-

В Беларуси созданы все возможности для волеизъявления граждан - наблюдатель от СНГ "Заметили, что у вас есть лупы и трафареты для слабовидящих. Такой ваш опыт, возможно, будем перенимать для выборов в России", - подчеркнул российский наблюдатель от миссии СНГ Павел Дьячков.

Международный наблюдатель: высокая активность избирателей свидетельствует об открытости выборов По оценке международного наблюдателя от Межпарламентской ассамблеи СНГ Андрея Брыксенкова, на участке в Москве созданы все условия для свободного волеизъявления граждан.

Выборы в Беларуси отличаются высокой организованностью - наблюдатель "Я езжу не только в Беларусь в качестве наблюдателя за выборами, но и в другие республики, например, в Таджикистане был. Но Беларусь отличает высокая организованность", - сказал координатор группы наблюдателей от Парламентского собрания Союза России и Беларуси Владимир Круглый.

Наблюдатель из Узбекистана: мы приехали в Беларусь, чтобы провести объективное наблюдение Махмуд Истамов подчеркнул, что в Беларуси отмечается высокая явка, потому что люди проявляют свою высокую гражданскую позицию, активность.

Наблюдатели от СНГ считают противоэпидемические меры на участках обоснованными Об этом заявил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь Сергей Лебедев на участке №42 в Минске

Лебедев: главное, чтобы после выборов жизнь в Беларуси была счастливая и мирная Председатель Исполкома - исполнительный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь Сергей Лебедев добавил, что наблюдатели от СНГ работают на президентских выборах с 24 июля. Всего прибыло более 170 человек из 8 стран.

Люди приходят на выборы в хорошем настроении - наблюдатель На избирательном участке работает выездная торговля, для поддержания настроения голосующих проходит концерт творческого коллектива детской школы искусств Славгорода.