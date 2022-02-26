Наблюдатель от СНГ: будем выполнять свои обязанности и обмениваться опытом

26 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Есть задача, кроме выполнения основных обязанностей наблюдателей, обменяться опытом в проведении избирательных кампаний и взять на заметку оргмоменты на белорусских участках для голосования. О таком алгоритме работы на республиканском референдуме журналистам сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов после встречи с руководством Витебской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель российского региона привез книгу, в которой собраны документальные и фотоматериалы с референдума по принятию новой Конституции России. "Мне как историку понятно, как важно зафиксировать значимые события, которые происходят в нашей области. Это издание появилось по инициативе Избирательной комиссии Псковской области. Такие книги мы раздали во все библиотеки и школы региона, направили в Центральную избирательную комиссию и центральные библиотеки Российской Федерации. Мы хотим показать ее и нашим белорусским коллегам, обменяться с ними мнениями. В книге также есть сведения о референдуме 1993 года, которые мы по крупицам собирали в архивах области. Возможно, у белорусских коллег тоже найдется документальная хроника с подобного мероприятия, мы бы с удовольствием с ней познакомились", - рассказал Игорь Сопов.

По его словам, наблюдатели, в частности, будут обращать внимание на хранение бюллетеней досрочного голосования, соблюдение санитарных норм, организацию голосования в сложившейся эпидемиологической обстановке. "За два года пандемии работа на таких мероприятиях у вас уже отлажена, и мы тоже наверняка не научим чему-то новому. Однако нам интересно, как обстоит дело на участках для голосования со средствами индивидуальной защиты, проветриваются ли помещения и так далее", - добавил председатель Избиркома Псковской области.-0-