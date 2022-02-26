Наблюдатель от СНГ: голосование на референдуме по Конституции проходит организовано

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию проходит организовано. Акцент на этом сделал сегодня в беседе с журналистами представитель миссии наблюдателей СНГ, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Брянской областной думы Сергей Курденко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Цель наша - посмотреть за ходом референдума. Мы уже пообщались с населением, с людьми, которые досрочно проголосовали. Видим радостное настроение. Видим, что все организовано. Против никто не высказывается", - подчеркнул наблюдатель.

По его словам, видно, что все организовано для людей. "Это жизненно важное мероприятие. Надеемся, что все пройдет нормально, и люди выполнят свой долг", - сказал Сергей Курденко.

Наблюдатель рассказал, что в регионе представители миссии будут посещать участки. "(Будем. - Прим. БЕЛТА) смотреть, чтобы не было препятствий волеизъявлению людей, чтобы не было попыток вмешаться", - добавил он.

Сегодня наблюдатели встретились с членами областной комиссии по референдуму. Председатель Алексей Неверов отметил: в области комиссии, участки работают в штатном режиме. Обращения от людей есть, они разъяснительного характера.

За 4 дня досрочного голосования явка в регионе составила 38,81%. "Такая активность участников референдума - результат работы, которая была проделана ранее: на диалоговых площадках, встречах, при разъяснительных беседах. И сегодня мы видим живой интерес", - сказал Алексей Неверов.-0-

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