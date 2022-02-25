Наблюдатель от СНГ: комиссии по голосованию демонстрируют высокую подготовку и настрой на работу

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комиссии по голосованию демонстрируют высокую подготовку и настрой на работу. Об этом заявил журналистам руководитель аппарата председателя Исполкома СНГ, наблюдатель от СНГ на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси Сергей Бурутин. Сегодня наблюдатели от СНГ посетили участки для голосования в Жодино, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Я представляю Миссию наблюдателей от СНГ. В состав миссии входят представители большинства государств Содружества. Категории очень высокие. Это члены Центральных избирательных комиссий, представители дипкорпуса, парламентарии, работники хозяйственных и административных структур, - рассказал Сергей Бурутин. - Я уже не первый раз участвую в работе миссии и хочу сказать, что, приезжая в Республику Беларусь, а я представляю Российскую Федерацию, вижу хорошие, позитивные изменения постоянно. Мы беседовали с членами комиссий всех уровней. И везде председатели и члены комиссий демонстрируют высокую подготовку, практический опыт и настрой на работу".

Наблюдатель добавил: "Наша миссия - это миссия друзей. Мы искренне заинтересованы, чтобы в каждой стране Содружества, а тем более в Беларуси, где проходит референдум по Конституции, жизнь становилась с каждым годом все лучше и лучше, благосостояние народа росло и приумножалось. Поэтому искреннее желание, чтобы и референдум прошел хорошо, и жизнь становилась еще лучше".

Миссия работает в Беларуси с 1 февраля. Наблюдатели от Содружества уже в 11-й раз осуществляют наблюдение в Беларуси. А всего это 116-я миссия по наблюдению в странах Содружества.

Члены миссии будут присутствовать при открытии участков референдума, наблюдать за процессом голосования и процедурой подведения итогов. Всего в мониторинге республиканского референдума планируют задействовать от 100 до 120 наблюдателей от СНГ.-0-