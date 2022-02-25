Наблюдатель от СНГ: люди чувствуют ответственность за будущее страны

25 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси люди чувствуют ответственность за будущее своей страны и голосуют с удовольствием на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Акцент на этом в беседе с журналистами сделал заместитель директора Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполкома СНГ международный наблюдатель Халмурат Рашидов, передает корреспондент БЕЛТА.

Наблюдатель ознакомился сегодня в Гомеле с работой участковой комиссии по референдуму участка для голосования №13, расположенного в общественно-культурном центре. "Миссия наблюдателей СНГ продолжает наблюдать за ходом голосования. Уже четвертый день досрочного голосования. Мы сегодня ознакомились с деятельностью комиссии. Работа построена грамотно, согласно действующему законодательству", - сказал Халмурат Рашидов. Он добавил, что от слаженной деятельности комиссии очень многое зависит.

Наблюдатель отметил, что ему удалось побывать в некоторых участковых комиссиях. "Везде импонирует грамотная работа комиссии. Списки откорректированы, точные. Погрешностей нет. Документация, все, что касается голосования, работы участков, - все налажено на должном уровне", - отметил он.

"Мы видим, что люди, которые не смогут 27 февраля проголосовать по каким-то причинам, голосуют досрочно. Мы стали свидетелями большого интереса со стороны населения. Они не хотят пропускать столь важное мероприятие, чувствуют ответственность за будущее своей страны и голосуют с удовольствием", - подчеркнул наблюдатель.

Как сообщалось, миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу референдума в Беларуси 1 февраля. Наблюдатели от Содружества уже в 11-й раз осуществляют наблюдение в Беларуси. Всего это 116-я миссия по наблюдению в странах Содружества.-0-