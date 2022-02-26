Наблюдатель от СНГ: мы хотим, чтобы наши соседи жили мирно, стабильно и счастливо

26 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Люди заинтересованы в изменениях, которые назрели в белорусском обществе. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал международный наблюдатель от СНГ, начальник Департамента по внутренней политике Администрации Смоленской области Игорь Борисенко.

"На протяжении последних 15 лет я неоднократно в составе международных наблюдателей от миссии СНГ принимал участие в различных избирательных кампаниях, которые проходили в Беларуси, - сказал Игорь Борисенко. - Могу констатировать, что все они проходили легитимно. Уверен, так будет и на этот раз: референдум пройдет честно, открыто, и ваше государство добьется поставленных задач. Впечатление, как всегда, положительное: традиционно высокий уровень организации и проведения референдумов. Все серьезно, дисциплинировано, четко и понятно. Информационные материалы представлены в полном объеме".

Наблюдатель подчеркнул, что его удивила высокая активность избирателей: "Достаточно высокая явка на этот период, что свидетельствует о том, что люди заинтересованы в тех изменениях, которые назрели в белорусском обществе".

Игорь Борисенко также отметил, что миссия наблюдателя регламентирована нормативными документами. Как и внутренние национальные наблюдатели, международные следят за ходом проведения референдума - как идет сама электоральная кампания, констатируют легитимность процесса, фиксируют определенные моменты. Собранная ими информация будет передана в Исполнительный комитет СНГ для формирования общего представления о происходящем электоральном процессе.

По словам наблюдателя, ему приятно снова посетить белорусскую землю. "Мы как сопредельное дружественное государство хотим, чтобы наши соседи жили мирно, счастливо, богато, стабильно. Чтобы люди понимали, что стабильность социально-политического строя - это в том числе неотъемлемая часть стабильности граждан Республики Беларусь".-0-