Наблюдатель от СНГ: в белорусских СМИ идет большая разъяснительная работа по предстоящему референдуму

17 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В белорусских СМИ идет большая разъяснительная работа по предстоящему референдуму. Такое мнение журналистам высказал представитель долгосрочной миссии наблюдателей от СНГ, заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Бекетжан Жумаханов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим, что идет большая разъяснительная работа в белорусских СМИ по вопросу предстоящего референдума, - отметил Бекетжан Жумаханов. - Население информируют полностью в соответствии с законодательством, а также с теми правами, которыми наделены граждане страны. Люди имеют полное право голосовать открыто, все идет в соответствии с законом. Со своей стороны, мы будем наблюдать, как проходит сам процесс голосования. Люди должны прийти, получить бюллетень и проголосовать. Никакого вмешательства со стороны не будет. Каждый имеет право волеизъявления".

Долгосрочные наблюдатели от СНГ во время посещения Могилевской области встретились с заместителем председателя областного исполнительного комитета Валерием Малашко, посетили областную, территориальную и ряд участковых комиссий, где ознакомились с работой по организации и проведению республиканского референдума.

"Мы прибыли на долгосрочный период и начали свою работу уже с 1 февраля, - отметил Бекетжан Жумаханов. - Это миссия наблюдателей от Содружества Независимых Государств. Мы как раз будем работать в Могилевской области. Сегодня встретились с руководством области, заслушали информацию о подготовке к референдуму. Мы видим, что в организационном плане вся работа практически сделана, составлены списки голосующих на референдуме. Все идет в рамках законодательства Республики Беларусь. Сегодня наш предварительный визит. Потом уже наблюдатели приедут 26 февраля. 26 и 27 февраля мы будем наблюдать за выборами, а 28 числа составим свои отчеты, в которых будет дана официальная оценка проводимому референдуму".

Долгосрочные наблюдатели от СНГ посетили в том числе участковую комиссию №1 Ленинского района, расположенную в одном из корпусов Белорусско-Российского университета. Общая численность участка составляет более 1,7 тыс. человек, впервые голосующих - 14. На участке уже зарегистрированы 10 наблюдателей.

По словам председателя участковой комиссии Александра Кашпара, на сегодня все полностью готово к предстоящему политическому событию. "Участок для голосования №1, как и все участки в Могилеве, находится на первом этаже здания и оборудован всем необходимым, - отметил он. - Например, у нас организована безбарьерная среда: есть пандусы, указатели для слабовидящих, санузел. Также для слабовидящих есть макеты и лупа. Для впервые голосующих будут подготовлены памятные подарки - все-таки для молодых людей это первый выбор и важное событие. Участок готов".

Отдельное внимание здесь уделили противоковидным мерам. В разосланных голосующим уведомлениях указана соответствующая информация. Людей просят приходить в масках, приносить с собой собственные авторучки. В любом случае комиссия будет предлагать средства индивидуальной защиты на входе в участок, а после каждого посетителя обрабатывать ручки и поверхности антисептиком.

Референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля. Досрочно проголосовать можно с 22 по 26 февраля.-0-